Энтони Дэвис рассказал о степени серьёзности усугубленной травмы в финале НБА
Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис после пятого матча финала НБА с «Майами Хит» (108:111, 3-2) заявил, что болевые ощущения после усугублённой травмы пятки усилились, но это не помешает ему выйти на площадку в шестой игре серии.
«Андре Игуодала как бы наступил мне на повреждённую пятку. Это снова обострило болевые ощущения. Но в воскресенье я буду в порядке. Впервые травмировался в серии с „Денвером“. Это была пятая игра, если не ошибаюсь. Контакт с Игуодалой только усугубил ситуацию. Ушёл с площадки в конце первой четверти, но быстро вернулся в норму. Просто продолжал двигаться, чтобы не застояться. Мне нужен игровой адреналин. Это заряжает меня», — приводит слова Дэвиса ASAP Sports.
- 10 октября 2020
-
10:01
-
09:49
-
09:34
-
09:25
-
09:22
-
08:20
-
08:13
-
08:09
-
08:05
-
08:01
-
07:58
-
07:55
-
07:17
-
06:41
-
00:37
-
00:18
- 9 октября 2020
-
23:48
-
23:34
-
23:26
-
23:12
-
21:59
-
21:00
-
20:14
-
19:59
-
18:33
-
17:57
-
17:55
-
17:43
-
17:31
-
16:30
-
14:25
-
13:39
-
13:02
-
12:26
-
12:07
Партнерский контент