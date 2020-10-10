Энтони Дэвис рассказал о степени серьёзности усугубленной травмы в финале НБА

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис после пятого матча финала НБА с «Майами Хит» (108:111, 3-2) заявил, что болевые ощущения после усугублённой травмы пятки усилились, но это не помешает ему выйти на площадку в шестой игре серии.

«Андре Игуодала как бы наступил мне на повреждённую пятку. Это снова обострило болевые ощущения. Но в воскресенье я буду в порядке. Впервые травмировался в серии с „Денвером“. Это была пятая игра, если не ошибаюсь. Контакт с Игуодалой только усугубил ситуацию. Ушёл с площадки в конце первой четверти, но быстро вернулся в норму. Просто продолжал двигаться, чтобы не застояться. Мне нужен игровой адреналин. Это заряжает меня», — приводит слова Дэвиса ASAP Sports.