Леброн Джеймс объяснил, почему отдал решающий бросок Грину, а не стал решать сам

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, почему решил отдать право на решающий бросок Дэнни Грину в решающей атаке пятого матча финала НБА с «Майами Хит» (108:111, 3-2).

«Я всегда играл в баскетбол одинаково. С самого детства у меня это получалось. И я не позволю какому-то моменту в матче изменить мой взгляд на баскетбол и то, как я в него играю. Если вы просто посмотрите на это момент, то увидите что у меня появилась возможность стянуть двух защитников на себя и найти одного из наших шутеров, который находился в абсолютно открытой позиции для трёхочкового броска. Этот бросок мог позволить нам выиграть чемпионат. Я доверял Грину. Мы все доверяли ему, но он не попал. Просто нужно принять это. Это один из лучших бросков, которые мы получили в четвёртой четверти, особенно учитывая плотную опеку меня со стороны Данкана Робинсона и Джимми Батлера. Дэнни находился в чертовски хорошей позиции. Он просто не попал. Я знаю, что он хотел бы получить такую возможность снова. Я тоже хотел бы сделать передачу получше. Вы знаете, нужно просто смириться с этим», — цитирует Джеймса ASAP Sports.