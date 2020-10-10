Эрик Споэльстра прокомментировал победу над «Лейкерс» в финале НБА

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра прокомментировал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в пятом матче финальной серии плей-офф НБА.
«Мы показали отличный соревновательный дух. Иногда нужно быть более удачливыми, чем соперник, и нам это удалось. Джимми Батлер продемонстрировал огромную волю к победе. Сделать подобное за 47 с лишним минут и после этого принять вызов на другом конце паркета — каждый молодой игрок, который приходит в НБА, должен изучить эти кадры, чтобы понять, что такое двусторонний игрок, который сражается на обоих концах площадки, делает пять перехватов, а затем огромную работу в нападении», — приводит слова Споэльстры ASAP Sports.
В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 5-й матч финальной серии плей-офф НБА сезона-2019/2020 между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». Победу в матче одержали номинальные гости паркета, игроки «Хит», — 111:108 (2-3). Следующий матч между «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится 12 октября. Начало – в 2:30 мск.
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