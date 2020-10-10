Уолд Пис ответил Смиту, который заявил, что Леброна нельзя называть величайшим в истории

Экс-игрок НБА Метта Уолд Пис ответил телеведущему и эксперту ESPN Стивену Эй Смиту, который считает, что форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса нельзя называть величайшим игроком в истории баскетбола, поскольку он выступает в самую мягкую эпоху в истории.



«Леброн не выступает в самую мягкую эпоху. Я играл в его эпоху. А мы знаем, что я спокойно мог бы выступать в 1980-х. Лично знаю нескольких игроков, которые выступали в 1990-х, но не хотели каких-либо конфликтов. Обращаюсь к комментаторам и игрокам: никогда не называйте мою эпоху мягкой», – написал Уолд Пис на своей странице в «Твиттере».

Ранее Уолд Пис поставил Леброна Джеймса выше Майкла Джордана в рейтинге величайших игроков.