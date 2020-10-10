Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Уолд Пис ответил Смиту, который заявил, что Леброна нельзя называть величайшим в истории

Уолд Пис ответил Смиту, который заявил, что Леброна нельзя называть величайшим в истории
Баскетбол / НБА 0

Экс-игрок НБА Метта Уолд Пис ответил телеведущему и эксперту ESPN Стивену Эй Смиту, который считает, что форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса нельзя называть величайшим игроком в истории баскетбола, поскольку он выступает в самую мягкую эпоху в истории.

«Леброн не выступает в самую мягкую эпоху. Я играл в его эпоху. А мы знаем, что я спокойно мог бы выступать в 1980-х. Лично знаю нескольких игроков, которые выступали в 1990-х, но не хотели каких-либо конфликтов. Обращаюсь к комментаторам и игрокам: никогда не называйте мою эпоху мягкой», – написал Уолд Пис на своей странице в «Твиттере».

Ранее Уолд Пис поставил Леброна Джеймса выше Майкла Джордана в рейтинге величайших игроков.

Метта Уолд Пис: Леброн — величайший. Лучше моего брата Джордана
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020