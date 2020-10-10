«Какого хрена ты делаешь?». Snoop Dogg устроил разнос смазавшему решащий бросок Грину
Рэпер и Snoop Dogg, который является известным поклонником «Лос-Анджелес Лейкерс», раскритиковал игру атакующего защитника «озёрных» Дэнни Грина в пятом матче финала НБА с «Майами Хит» (108:111, 2-3).
Грин промазал открытый трёхочковый бросок в решающий момент встречи за 7 секунд до сирены при счете 108:109. Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отдал пас Грину, который остался один на периметре, но тот едва добросил до кольца и мяч ударился в дужку. После этого «Лейкерс» пришлось вынужденно фолить на игроке «Хит» Тайлере Хирро, что лишило команду шансов на спасение.
«Тащи свою задницу обратно в спортзал. Плевать на сон. Поправь свой бросок, мы в одном матче от победы. Какого хрена ты делаешь?» – написал рэпер на своей странице в «Инстаграме».
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