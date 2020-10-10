Леброн Джеймс высказался о Джимми Батлере после противостояния в финале НБА

Баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался об игроке «Майами Хит» Джимми Батлере.



«В этом прелесть игры — иметь возможность соревноваться на высшем уровне. Вы пользуетесь этими возможностями и живете сегодняшним днём. Пытаетесь сыграть за свою команду и добиться успеха, и мы оба просто пытались это сделать и привести нашу команду к победе. Он сыграл чуть лучше сегодня, потому и ушёл с победой», — приводит слова Леброна Джеймса ASAP Sports.



В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 5-й матч финальной серии плей-офф НБА сезона-2019/2020 между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». Победу в матче одержали номинальные гости паркета, игроки «Хит», — 111:108 (2-3). Следующий матч между «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится 12 октября. Начало – в 2:30 мск.