Энтони Дэвис высказался о состоянии «Лейкерс» после проигрыша в пятом матче финала НБА

Баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис поделился мыслями о моральном и физическом состоянии команды после проигрыша в пятом матче финальной серии плей-офф с «Майами Хит».
«Думаю, никакого давления нет. Мы мотивированы на победу в чемпионате так же, как и соперники. Сейчас есть две команды, которые хотят бороться. Они чувствуют, что им необходимо побеждать в каждом матче. Мы тоже чувствуем это. У нас есть мотивация закончить серию в свою пользу и поднять трофей над головой.
Мы заинтересованы в победе в шестом матче, и они заинтересованы в победе. Будет непросто, но мы надеемся на успех», — приводит слова Энтони Дэвиса ASAP Sports.
В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 5-й матч финальной серии плей-офф НБА сезона-2019/2020 между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». Победу в матче одержали номинальные гости паркета, игроки «Хит», — 111:108 (2-3). Следующий матч между «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится 12 октября. Начало – в 2:30 мск.
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