20 очков Лопатина помогли ЦСКА разгромить «Автодор» в Единой лиге ВТБ

В Москве на стадионе «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА принимал саратовский «Автодор». Встреча завершилась со счётом 100:66.



Московский клуб с первой четверти захватил инициативу в матче, поведя к первому перерыву со счётом 22:18. Во второй четверти «армейцам» удалось увеличить отрыв до 21 очка, что и решило судьбу встречи.



В третьей четверти «Автодору» удалось отыграть два очка отставания, однако в заключительном игровом отрезке ЦСКА вновь вышел вперёд и довёл счёт до разгромного.



Самым результативным игроком матча в составе ЦСКА стал Андрей Лопатин, набравший 20 очков. В составе гостей 15 очков на свой счёт записал Нэйт Мэйсон.