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20 очков Лопатина помогли ЦСКА разгромить «Автодор» в Единой лиге ВТБ

20 очков Лопатина помогли ЦСКА разгромить «Автодор» в Единой лиге ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Москве на стадионе «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА принимал саратовский «Автодор». Встреча завершилась со счётом 100:66.

Московский клуб с первой четверти захватил инициативу в матче, поведя к первому перерыву со счётом 22:18. Во второй четверти «армейцам» удалось увеличить отрыв до 21 очка, что и решило судьбу встречи.

В третьей четверти «Автодору» удалось отыграть два очка отставания, однако в заключительном игровом отрезке ЦСКА вновь вышел вперёд и довёл счёт до разгромного.

Самым результативным игроком матча в составе ЦСКА стал Андрей Лопатин, набравший 20 очков. В составе гостей 15 очков на свой счёт записал Нэйт Мэйсон.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
10 октября 2020, суббота. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
100 : 66
Автодор
Саратов, Россия
ЦСКА: Лопатин - 20, Клайберн - 18, Фойгтман - 10, Боломбой - 9, Хоменко - 8, Шенгелия - 8, Джеймс - 7, Хиллиард - 7, Ухов - 6, Хэкетт - 4, Курбанов - 3, Умрихин
Автодор: Мэйсон - 15, Шакич - 13, Михайловский - 10, Макиев - 7, Квитковских - 5, Старкс - 5, Минченко - 4, Петенев - 4, Гордон - 3, Бестужев
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