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Док Риверс выбрал игрока, которого хочет забрать с собой из «Клипперс» в «Филадельфию»

Док Риверс выбрал игрока, которого хочет забрать с собой из «Клипперс» в «Филадельфию»
Баскетбол / НБА 0

Новый главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс может забрать с собой в команду из «Лос-Анджелес Клипперс» одного из баскетболистов.

Как сообщает TheSixerSense, команда Дока Риверса наблюдает за защитником «Клипперс» Реджи Джексоном, который по окончании сезона стал свободным агентом. «Филадельфия» может предложить Джексону место в ротации за Беном Симмонсом, которому может потребоваться передышка в новом сезоне.

«Филадельфия» искала нового главного тренера после увольнения Бретта Брауна в августе. Кроме Риверса кандидатами на вакантную должность считались Тайрон Лю и Майк Д'Антони. Риверс был главным тренером «Лос-Анджелес Клипперс», но его уволили после того, как команда из Калифорнии вылетела на стадии второго раунда плей-офф НБА.

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