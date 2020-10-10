Димитрис Итудис: молимся за Йоханнеса Фойгтманна, чтобы его травма не оказалась серьёзной

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу московского клуба в матче с саратовским «Автодором».



«Отнеслись к матчу серьезно, и это принесло результат. Молимся за Йоханнеса Фойгтманна, чтобы его травма не оказалась серьезной.



Говоря о Лопатине, отмечу, что он заслужил минуты на паркете. Ничто не дается даром, Андрей много работает, он собран, старается научиться чему-то новому. Говорил в недавнем интервью, что молодые ребята получат шанс», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.



В Москве на стадионе «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА принимал саратовский «Автодор». Встреча завершилась со счётом 100:66. Самым результативным игроком матча в составе ЦСКА стал Андрей Лопатин, набравший 20 очков. В составе гостей 15 очков на свой счёт записал Нэйт Мэйсон.