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Димитрис Итудис: молимся за Йоханнеса Фойгтманна, чтобы его травма не оказалась серьёзной

Димитрис Итудис: молимся за Йоханнеса Фойгтманна, чтобы его травма не оказалась серьёзной
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу московского клуба в матче с саратовским «Автодором».

«Отнеслись к матчу серьезно, и это принесло результат. Молимся за Йоханнеса Фойгтманна, чтобы его травма не оказалась серьезной.

Говоря о Лопатине, отмечу, что он заслужил минуты на паркете. Ничто не дается даром, Андрей много работает, он собран, старается научиться чему-то новому. Говорил в недавнем интервью, что молодые ребята получат шанс», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.

В Москве на стадионе «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА принимал саратовский «Автодор». Встреча завершилась со счётом 100:66. Самым результативным игроком матча в составе ЦСКА стал Андрей Лопатин, набравший 20 очков. В составе гостей 15 очков на свой счёт записал Нэйт Мэйсон.

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