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«Зенит» объявил о новом заражении коронавирусом в команде

«Зенит» объявил о новом заражении коронавирусом в команде
Баскетбол / Евролига 0

В результате ежедневного тестирования основной команды «Зенита» 9 октября перед матчем Евролиги с «Барселоной» были выявлены положительные результаты теста ПЦР (Covid-19) у игроков Владислава Трушкина и Артураса Гудайтиса.

Сразу после получения информации о результатах эти игроки были отстранены от участия в матче с испанской командой и изолированы. В данный момент они находятся под наблюдением врачей, в ближайшее время им будет сделан повторный тест для подтверждения диагноза.

Таким образом, на данный момент у «Зенита» из-за положительных тестов на COVID-19 находятся на карантине 4 игрока основного состава — Артурас Гудайтис, Владислав Трушкин, Остин Холлинз, Антон Пушков — и массажист Андрей Козлов.

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