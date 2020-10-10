«Зенит» объявил о новом заражении коронавирусом в команде
В результате ежедневного тестирования основной команды «Зенита» 9 октября перед матчем Евролиги с «Барселоной» были выявлены положительные результаты теста ПЦР (Covid-19) у игроков Владислава Трушкина и Артураса Гудайтиса.
Сразу после получения информации о результатах эти игроки были отстранены от участия в матче с испанской командой и изолированы. В данный момент они находятся под наблюдением врачей, в ближайшее время им будет сделан повторный тест для подтверждения диагноза.
Таким образом, на данный момент у «Зенита» из-за положительных тестов на COVID-19 находятся на карантине 4 игрока основного состава — Артурас Гудайтис, Владислав Трушкин, Остин Холлинз, Антон Пушков — и массажист Андрей Козлов.
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