«Зенит» объявил о новом заражении коронавирусом в команде

В результате ежедневного тестирования основной команды «Зенита» 9 октября перед матчем Евролиги с «Барселоной» были выявлены положительные результаты теста ПЦР (Covid-19) у игроков Владислава Трушкина и Артураса Гудайтиса.



Сразу после получения информации о результатах эти игроки были отстранены от участия в матче с испанской командой и изолированы. В данный момент они находятся под наблюдением врачей, в ближайшее время им будет сделан повторный тест для подтверждения диагноза.



Таким образом, на данный момент у «Зенита» из-за положительных тестов на COVID-19 находятся на карантине 4 игрока основного состава — Артурас Гудайтис, Владислав Трушкин, Остин Холлинз, Антон Пушков — и массажист Андрей Козлов.