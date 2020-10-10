Стив Керр объяснил, почему свободные агенты выбирают «Голден Стэйт Уорриорз»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал, почему игроки, пребывающие в статусе свободных агентов, будут заинтересованы в переходе в его команду.

«Думаю, для выбора нашей команды есть причины. Суть заключается в возможности выступать вместе с нашими нынешними баскетболистами. У нас есть Стивен Карри, Клэй Томпсон и Дрэймонд Грин. Мы привлекательный пункт назначения.

Думаю, что в современной НБА игроки — наибольшая мотивация, чтобы вас предпочли. У нас сильный бренд, новая арена, прекрасный город и очень стабильная и классная среда", — приводит слова Керра NBC Sports.



Напомним, что нынешний сезон НБА стал для «Голден Стэйт Уорриорз» провальным. На фоне травм лидеров команды калифорнийцы были аутсайдерами Западной конференции.