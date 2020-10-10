«Химки» проиграли «Жальгирису». В команде играли 7 человек

Сегодня, 10 октября, в Мытищах завершился последний матч второго тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Химки» принимали «Жальгирис».
Команда из Московской области удачно начала встречу и после первой четверти вела с преимуществом в три очка — 20:17. Но уже во второй десятиминутке гости не только отыгрались, но и вышли вперёд — 41:32. В третьем игровом отрезке «Жальгирис» повёл с двузначным преимуществом — 67:48.
В заключительной четверти команда из Литвы позволила «Химкам» немного сократить отставание, но на исход матча это не повлияло. Победа «Жальгириса» — 84:70.
Отметим, что «Химки» играли в значительно усечённом составе. На паркете появились всего семь игроков. Самым результативным среди них стал Юнас Йеребко, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 12 подборов. У «Жальгириса» 21 балл на счету Мариуса Григониса.
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