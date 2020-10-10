«Нью-Йорк» сделал доступными для обмена всех игроков команды, кроме двух
Руководство «Нью-Йорк Никс» готово обменять почти любого игрока команды, сообщает The Athletic. Неприкасаемыми для нового главного тренера команды, Тома Тибодо, являются только лёгкий форвард Эр Джей Барретт и центровой Митчелл Робинсон.
Барретт — третий номер драфта 2019 года. В регулярном чемпионате-2019/2020 он принял участие в 56 встречах (55 в старте), набирая 14,3 очка, собирая 5,0 подбора и совершая 2,6 передачи.
Робинсон — 36-й номер драфта-2018. В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 он принял участие в 61 матче (7 в старте), набирая в них 9,7 очка и собирая 7,0 подбора и совершая 0,6 передачи.
Напомним, «Нью-Йорк Никс» уже много лет не могут выйти из кризиса и не могут попасть в плей-офф.
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