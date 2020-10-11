20-летний Одиноков отреагировал на дебют в Евролиге

Форвард «Химок» Владислав Одиноков поделился впечатлениями от своего дебюта в Евролиге. 20-летний баскетболист помог своей команде в матче с «Жальгирисом». Коллектив из Московской области проиграл со счётом 70:84. Сам Владислав набрал 11 очков.

«У нас много травмированных и мало игроков для заявки, поэтому понимал, что нужно будет выйти и помочь команде, если потребуется.



Конечно, давление было, всё же это мой первый официальный матч в Евролиге. Очень волнительно, но я рад, что у меня что-то получилось в нападении, однако в защите не смог выполнить многие тренерские установки. Поэтому этот матч не считаю лучшим», — приводит слова Одинокова официальный сайт команды из Московской области.

Отметим, «Химки» пока не выигрывали в новом сезоне Евролиги.