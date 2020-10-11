Аленичев пришёл со спутницей, Вяльцев ругался в день рождения. Фото «Химки» — «Жальгирис»

Вчера, 10 октября, в Подмосковье на стадионе «Арена Мытищи» в матче второго тура регулярного розыгрыша Евролиги «Химки» потерпели поражение от «Жальгириса». Встреча завершилась со счётом 84:70 в пользу гостей.
Команда из Московской области удачно начала встречу и после первой четверти вела с преимуществом в три очка — 20:17. Но уже во второй десятиминутке гости не только отыгрались, но и вышли вперёд — 41:32. В третьем игровом отрезке «Жальгирис» повёл с двузначным преимуществом — 67:48.
В заключительной четверти команда из Литвы позволила «Химкам» немного сократить отставание, но на исход матча это не повлияло. Победа «Жальгириса» — 84:70.
Лучшие кадры с матча «Химки» — «Жальгирис» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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