Аленичев пришёл со спутницей, Вяльцев ругался в день рождения. Фото «Химки» — «Жальгирис»

Вчера, 10 октября, в Подмосковье на стадионе «Арена Мытищи» в матче второго тура регулярного розыгрыша Евролиги «Химки» потерпели поражение от «Жальгириса». Встреча завершилась со счётом 84:70 в пользу гостей.



Команда из Московской области удачно начала встречу и после первой четверти вела с преимуществом в три очка — 20:17. Но уже во второй десятиминутке гости не только отыгрались, но и вышли вперёд — 41:32. В третьем игровом отрезке «Жальгирис» повёл с двузначным преимуществом — 67:48.



В заключительной четверти команда из Литвы позволила «Химкам» немного сократить отставание, но на исход матча это не повлияло. Победа «Жальгириса» — 84:70.



Лучшие кадры с матча «Химки» — «Жальгирис» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.