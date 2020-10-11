Кевин Дюрант ответил на обвинения в незаслуженности титулов в «Голден Стэйт»

Форвард Кевин Дюрант ответил на вопрос о незаслуженности титулов в «Голден Стэйт Уорриорз».

«Что это вообще значит? Я просто никогда не понимал, что это значит, потому что ежедневно работаю. Я выполняю каждое упражнение со 100-процентной скоростью. Так что я этого просто не понимаю. И в финале я играл на элитном уровне во все самые важные моменты. Я мог бы понять, если бы вообще не играл хорошо. Но я показывал всё, что мог, в обоих финалах за эту команду. Я каждый день старался держать себя в форме, соответствуя стандартам элитного игрока, и достигал этого благодаря тому, что почти 98 процентов времени проводил на тренировках и в матчах», — приводит слова Дюранта NBC Sports.

Кевин был выбран на драфте НБА под вторым номером клубом «Сиэтл Суперсоникс» в 2007 году, по итогам дебютного сезона был признан новичком года. В сезоне-2013/2014 Дюрант впервые был признан MVP, набирая в среднем за игру 32 очка, а также делая 7,4 подбора и 5,5 передачи.