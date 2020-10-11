Стал известен статус усугубившего травму Энтони Дэвиса на пятую игру финала НБА

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис может не сыграть в шестом матче серии финала НБА с «Майами Хит» (3-2), сообщает обозреватель Дэйв Макмэнамин на своей странице в «Твиттере».

В прокотоколе статус Дэвиса указан как «под сомнением», но баскетболист ранее выразил намерение выйти на площадку, несмотря на болевые ощущения. Дэвис усугубил ушиб правой пятки в первой четверти пятого матча серии, но в конечном счёте провёл на паркете 42 минуты, набрав 28 очков, 12 подборов и 3 блок-шота. В пятой игре с «Майами» (108:111) Энтони стал третьим по результативности среди всех игроков обеих команд.



Следующий матч между «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится 12 октября. Начало – в 2:30 мск.