Стал известен статус усугубившего травму Энтони Дэвиса на пятую игру финала НБА
Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис может не сыграть в шестом матче серии финала НБА с «Майами Хит» (3-2), сообщает обозреватель Дэйв Макмэнамин на своей странице в «Твиттере».
В прокотоколе статус Дэвиса указан как «под сомнением», но баскетболист ранее выразил намерение выйти на площадку, несмотря на болевые ощущения. Дэвис усугубил ушиб правой пятки в первой четверти пятого матча серии, но в конечном счёте провёл на паркете 42 минуты, набрав 28 очков, 12 подборов и 3 блок-шота. В пятой игре с «Майами» (108:111) Энтони стал третьим по результативности среди всех игроков обеих команд.
Следующий матч между «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится 12 октября. Начало – в 2:30 мск.
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