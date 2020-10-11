Энтони Дэвис ударил Краудера локтем в лицо. НБА вынесла вердикт по его дисквалификации

НБА не будет дисквалифицировать тяжелого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса за удар локтем в лицо игрока «Майами Хит» Джея Краудера в пятом матче финала НБА.



«Мне удалось рассмотреть инцидент с других углов, которые не являются общедоступными. Дэвис коснулся шеи Краудера и толкнул его, но это не удар. На мой взгляд, это должно считаться обычным фолом. НБА проверяет все кадры каждой игры на предмет инцидентов такого типа. Источники сообщили NBC Sports, что после рассмотрения всех ракурсов контакт не был признан достойным дисквалификации», — пишет журналист NBC Sports Курт Хелин.

Момент с ударом Дэвиса на отметке 2:51.

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Сразу после инцидента в СМИ допускалась возможность дисквалификации Дэвиса по примеру тяжелого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина в финале 2016 года с «Кливленд Кавальерс».