Кьюбан показал фото Уэста после первой фазы детоксикации организма

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан показал фото бывшего игрока НБА Делонте Уэста после начала реабилитации. Напомним, последние несколько лет Уэск жил на улице и употреблял алкоголь и наркотики.

«Дамы и господа, представляю вам Делонте Уэста. Впереди долгий, долгий, долгий путь, но он сделал первые шаги и поделился ими со всеми нами в знак благодарности за любовь и поддержку», — написал Кьбан в своём «твиттере».

Посмотреть запись можно в «твиттере» Марка Кьюбана.

Уэста ждёт долгая психологическая реабилитация, он переберётся в другое лечебное заведение. Уэст начал своё лечение при поддержке владельца «Даллас Маверикс» Марка Кьюбана.

Напомним, в сентябре стало известно, что Уэст попрошайничает на одной из улиц Далласа. Уэст страдает диагностированным биполярным расстройством и жил на улице. В январе этого года экс-баскетболиста избил мужчину на дороге.

Уэст был выбран на драфте НБА 2004 года под 24-м пиком. Делонте выступал в лиге восемь сезонов. 36-летний Уэст заработал за карьеру $ 19 млн.