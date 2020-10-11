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Лиллард оценил, правильно ли поступил Леброн, отдав передачу на Грина в решающей атаке

Лиллард оценил, правильно ли поступил Леброн, отдав передачу на Грина в решающей атаке
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард поделился мыслями о решающем эпизоде пятого матча финальной серии НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит».

На последних секундах встречи калифорнийцы, уступая в счёте 108:109 и имея владения, неудачно провели атаку. Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс принял решение не атаковать самостоятельно, а отдал передачу на Дэнни Грина, который не реализовал дальнюю попытку.

По мнению Лилларда, Леброн в том эпизоде всё сделал правильно и не должен был бросать сам.

«Он всё сделал правильно, но я бы бросал», — написал Лиллард в «Твиттере».

Кроме того, Дэмьен встал на защиту Грина, которого критиковали болельщики.

«Он просто промахнулся», — добавил Дэмьен.

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