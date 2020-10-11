«Это выглядит жутко». «Химки» показали скамейку запасных, на которой нет ни одного игрока

«Химки» показали, как выглядела скамейка запасных команды во время матча второго тура регулярного чемпионата Евролиги с «Жальгирисом» (70:84).



Из-за травм и коронавируса «Химки» провели матч всемером. В заявку команды попали Йонас Жеребко, Девин Букер, Сергей Моня, Сергей Карасёв, Вячеслав Зайцев, Егор Вяльцев и 20-летний дебютант Евролиги Владислав Одиноков.

«Это выглядит жутко», – написали «Химки» на своей странице в «Твиттере».

Команда из Московской области удачно начала встречу и после первой четверти вела с преимуществом в три очка — 20:17. Однако во второй десятиминутке гости не только отыгрались, но и вышли вперёд — 41:32. В третьем игровом отрезке «Жальгирис» повёл с двузначным преимуществом — 67:48. В заключительной четверти команда из Литвы позволила «Химкам» немного сократить отставание, но на исход матча это не повлияло. Победа «Жальгириса» — 84:70.