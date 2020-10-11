Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Раскрыта зарплата Дока Риверса в «Филадельфии»

Раскрыта зарплата Дока Риверса в «Филадельфии»
Баскетбол / НБА 0

Новый главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс будет получать в Пенсильвании $ 8 млн в год, сообщает ESPN. Таким образом, за 5 лет по контракту 58-летний специалист сможет заработать $ 40 млн.

При этом подчёркивается, что Риверс будет сосредоточен только на работе тренера и не должен будет привлекаться к вопросам управления франшизой.

Напомним, ранее специалист покинул «Лос-Анджелес Клипперс», который так и не сумел привести к титулу и принял приглашение возглавить «Филадельфию». В Калифорнии должность тренера он совмещал с функциями президента.

В «Сиксерс» Док заменит Бретта Брауна, который был уволен со своего поста после поражения в четвертьфинале плей-офф Восточной конференции от «Бостон Селтикс» — 0:4.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020