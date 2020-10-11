Раскрыта зарплата Дока Риверса в «Филадельфии»
Новый главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс будет получать в Пенсильвании $ 8 млн в год, сообщает ESPN. Таким образом, за 5 лет по контракту 58-летний специалист сможет заработать $ 40 млн.
При этом подчёркивается, что Риверс будет сосредоточен только на работе тренера и не должен будет привлекаться к вопросам управления франшизой.
Напомним, ранее специалист покинул «Лос-Анджелес Клипперс», который так и не сумел привести к титулу и принял приглашение возглавить «Филадельфию». В Калифорнии должность тренера он совмещал с функциями президента.
В «Сиксерс» Док заменит Бретта Брауна, который был уволен со своего поста после поражения в четвертьфинале плей-офф Восточной конференции от «Бостон Селтикс» — 0:4.
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