Раскрыта зарплата Дока Риверса в «Филадельфии»

Новый главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс будет получать в Пенсильвании $ 8 млн в год, сообщает ESPN. Таким образом, за 5 лет по контракту 58-летний специалист сможет заработать $ 40 млн.

При этом подчёркивается, что Риверс будет сосредоточен только на работе тренера и не должен будет привлекаться к вопросам управления франшизой.

Напомним, ранее специалист покинул «Лос-Анджелес Клипперс», который так и не сумел привести к титулу и принял приглашение возглавить «Филадельфию». В Калифорнии должность тренера он совмещал с функциями президента.

В «Сиксерс» Док заменит Бретта Брауна, который был уволен со своего поста после поражения в четвертьфинале плей-офф Восточной конференции от «Бостон Селтикс» — 0:4.