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Дональд Трамп: Леброн Джеймс — грязный спикер демократической партии

Дональд Трамп: Леброн Джеймс — грязный спикер демократической партии
Баскетбол / НБА 0

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Политик назвал баскетболиста «грязным спикером» Демократической партии.

«Леброн стал спикером Демократической партии. Он грязный спикер. Я многое сделал для черонкожего населения, но люди не хотят видеть того, что я делаю. Леброн — мстительный человек», — приводит слова Трампа Eurohoops.

В нынешнем сезоне НБА Леброн Джеймс помог своей команде дойти до финала НБА. После пяти матчей серии «Лос-Анджелес Лейкерс» обыгрывает «Майами Хит» со счётом 3-2. Шестой матч серии состоится 12 октября в 02:30 по московскому времени.

В случае победы Леброн Джеймс в четвёртый раз в карьере станет чемпионом НБА.

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