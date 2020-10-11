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Главный тренер «Реала» назначил виновника за провал на старте сезона

Главный тренер «Реала» назначил виновника за провал на старте сезона
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер «Реала» Пабло Ласо обвинил в неудачах команды на старте сезона спортивного директора Хуана Карлоса Санчеса, сообщает Defensa Central. В частности, специалист недоволен слабой работой «Реала» на трансферном рынке в межсезонье.

По мнению Ласо, одним из главных провалов стал срыв подписания контракта с Анте Жижичем, который предпочёл перейти в «Маккаби» из Тель-Авива. Единственным позитивным моментом остаётся то, что лидер «Реала» Факундо Кампаццо будет выступать в Мадриде ещё несколько месяцев.

Напомним, «Реал» крайне неудачно начал сезон. Команда проиграла оба матча в Евролиге. В первом туре мадридцы уступили «Басконии» — 63:76. А во втором, уже на домашней арене, крупно проиграли «Валенсии» — 77:93.

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