Эксперт: не дайте Леброну уйти от ответственности. Он избегает обвинений всю карьеру

Известный эксперт и обозреватель Скип Бэйлесс считает, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в концовке пятого матча финальной серии плей-офф с «Майами Хит» должен был сам совершить решающий бросок, а не отдавать передачу на Дэнни Грина, который в итоге промахнулся, что привело к проигрышу калифорнийцев.

«Не дайте Леброну уйти от ответственности, говоря, что он будет жить с этим промахом Грина. Это неправильно. Таким образом он избегает обвинений на протяжении всей карьеры. Он проводил одну из лучших игр в плей-офф в карьере. Он должен был бросать. Он выше Батлера, и именно он должен был бросать и завоевать четвёртый титул в карьере, это не был бросок Грина.

Леброн был в огне, он мог бросить раннер от щита, заработать штрафные и просто сравнять счёт", — написал Бэйлесс на своей странице в «Твиттере».