«Нью-Йорк» определил игрока, которого хочет подписать в качестве лидера на ближайшие годы

Руководство «Нью-Йорк Никс» в межсезонье попробует заполучить разыгрывающего защитника «Майами Хит» опытного Горана Драгича, сообщает The Athletic.

Новый главный тренер «Никс» Том Тибодо рассчитывает, что Драгич сможет стать игроком, который будет наставником молодых игроков. Напомним, почти все игроки «Никс» будут доступны для обмена.

Приобретение Драгича также будет выгодным с точки зрения контракта, так как, учитывая возраст словенца, он не сможет рассчитывать на слишком большую сумму. Подчёркивается, что «Майами» постарается удержать игрока, но сделать это будет непросто.

Драгич проводит один из лучших сезонов в НБА. Его команда сражается в финале НБА. После пяти матчей флоридцы уступают «Лос-Анджелес Лейкерс» в серии — 2-3.