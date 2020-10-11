Единая лига ВТБ перенесла два матча из-за коронавируса

Матчи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма» – «Зелена-Гура» (13 октября) и «Автодор» – «Калев» (14 октября) перенесены на более поздний срок. Об том сообщает официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Причиной являются положительные тесты на COVID-19 у игроков «Пармы» и «Калева».
У «Пармы» выявлено несколько случаев заболевания COVID-19, а «Калев» не может покинуть Эстонию из-за положительного теста одного из игроков команды — в соответствии с законами Эстонии, «Калев», имеющий в составе инфицированного игрока, должен быть изолирован до следующего уведомления департамента здравоохранения страны.
Напомним, эстонский клуб не смог выехать на матч в Краснодар с «Локомотивом-Кубань». «Калеву» было засчитано поражение со счетом 0:20.
О новых датах матчей «Парма» — «Зелена Гура» и «Автодор» — «Калев» будет объявлено позднее.
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