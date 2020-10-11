Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Единая лига ВТБ перенесла два матча из-за коронавируса

Единая лига ВТБ перенесла два матча из-за коронавируса
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Матчи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма» – «Зелена-Гура» (13 октября) и «Автодор» – «Калев» (14 октября) перенесены на более поздний срок. Об том сообщает официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Причиной являются положительные тесты на COVID-19 у игроков «Пармы» и «Калева».

У «Пармы» выявлено несколько случаев заболевания COVID-19, а «Калев» не может покинуть Эстонию из-за положительного теста одного из игроков команды — в соответствии с законами Эстонии, «Калев», имеющий в составе инфицированного игрока, должен быть изолирован до следующего уведомления департамента здравоохранения страны.

Напомним, эстонский клуб не смог выехать на матч в Краснодар с «Локомотивом-Кубань». «Калеву» было засчитано поражение со счетом 0:20.

О новых датах матчей «Парма» — «Зелена Гура» и «Автодор» — «Калев» будет объявлено позднее.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020