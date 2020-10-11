Основная команда баскетбольного «Зенита» ушла на карантин

Очередное тестирование на COVID-19 выявило положительные тесты еще у 2 игроков и 3 тренеров основной команды баскетбольного «Зенита». Таким образом, вся основная команда ушла на карантин, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.



Ранее были выявлены положительные результаты теста ПЦР (COVID-19) у игроков Владислава Трушкина и Артураса Гудайтиса.



В виду сложившейся ситуации тренировочный процесс основной команды приостановлен во избежание дальнейшего распространения вирусной инфекции. Все тренеры и игроки изолированы и находятся под наблюдением медицинского штаба.



Таким образом, в настоящий момент в основной команде клуба положительные результаты на наличие COVID-19 у 6 игроков, 3 тренеров и 1 массажиста. Все они находятся в удовлетворительном состоянии.