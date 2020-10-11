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Трамп: НБА стала настолько политизирована, что я даже не знаю, кто сейчас играет в финале

Трамп: НБА стала настолько политизирована, что я даже не знаю, кто сейчас играет в финале
Баскетбол / НБА 0

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает пару участников финала НБА сезона-2019/2020.

«НБА стала настолько политизированной, что потеряла всякую популярность. Я даже не знаю, какие команды сейчас играют в финальной серии», — приводит слова Трампа Eurohoops.

Ранее комиссар НБА Адам Сильвер заявил, что лига уберёт надпись Black Lives Matter с паркета в следующем сезоне. Заявление Сильвера последовало за сообщениями о том, что финал НБА в этом году получил самые низкие телевизионные рейтинги в истории. Первые три игры между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит» собрали в среднем всего 3,6 рейтинга и 6,65 млн зрителей. Для сравнения: прошлогодняя серия «Торонто Рэпторс» — «Майами Хит» имела средний рейтинг 8,8 и собрала аудиторию более 15 млн зрителей.

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