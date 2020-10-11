Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

ЦСКА объявил о новой кадровой потере в составе

ЦСКА объявил о новой кадровой потере в составе
Баскетбол / Евролига 0

Тяжёлый форвард ЦСКА Йоханнес Фогтманн получил травму левого колена в последней четверти матча Единой лиги ВТБ с «Автодором» (100:66), сообщил клуб на официальном сайте.

Баскетболист прошел обследование в московской GMS Clinic. У него диагностирован ушиб левого коленного сустава. Фогтманн будет проходить курс консервативной терапии на базе клуба. Сроки возвращения в строй будут корректироваться по результатам промежуточных обследований. В игре с «Автодором» Йоханнес набрал 10 очков, 6 подборов и 5 передач.

Три игрока московского ЦСКА не приняли участие в прошлом матче регулярного чемпионата Евролиги с израильским «Маккаби» (76:72). «Армейцам» из-за заражения коронавирусом пока не могут помочь Семён Антонов, Никола Милутинов и Янис Стрелниекс.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020