ЦСКА объявил о новой кадровой потере в составе

Тяжёлый форвард ЦСКА Йоханнес Фогтманн получил травму левого колена в последней четверти матча Единой лиги ВТБ с «Автодором» (100:66), сообщил клуб на официальном сайте.



Баскетболист прошел обследование в московской GMS Clinic. У него диагностирован ушиб левого коленного сустава. Фогтманн будет проходить курс консервативной терапии на базе клуба. Сроки возвращения в строй будут корректироваться по результатам промежуточных обследований. В игре с «Автодором» Йоханнес набрал 10 очков, 6 подборов и 5 передач.

Три игрока московского ЦСКА не приняли участие в прошлом матче регулярного чемпионата Евролиги с израильским «Маккаби» (76:72). «Армейцам» из-за заражения коронавирусом пока не могут помочь Семён Антонов, Никола Милутинов и Янис Стрелниекс.