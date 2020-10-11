«Торонто» готов значительно усилить состав, чтобы заполучить Янниса Адетокунбо

Команда НБА «Торонто Рэпторс» намерена подписать контракты с О Джи Ануноби и Фрэдом Вавлитом, сообщает Pickandroll. По информации источника, эти действия канадской команды направлены на подписание контракта с лидером «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо. По информации источника, таким образом «Торонто» хочет убедить греческого баскетболиста, что в составе «Торонто» он сможет выиграть чемпионат НБА.
Ванвлит по завершении сезона-2019/2020 выйдет на рынок свободных агентов. 26-летний баскетболист выставлял свою кандидатуру на драфт НБА 2016 года, но не был выбран ни одной из команд. Тем не менее ему удалось пробиться в лигу. Всю профессиональную карьеру он провёл в «Рэпторс» и в минувшем сезоне выиграл с командой титул.
В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 принял участие в 54 матчах, набирая в них 17,6 очка и совершая 6,6 передачи.
Ранее стало известно, что Адетокунбо «ни в коем случае» не будет продлевать контракт с клубом. В сезоне-2019/2020 Адетокунбо стал MVP НБА и лучшим оборонительным игроком лиги. «Бакс» вылетели во втором раунде плей-офф в серии с «Майами Хит» (1-4), несмотря на статус одного из главных претендентов на титул.
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