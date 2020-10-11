Дэнни Грин отреагировал на угрозы смерти после промаха в пятом матче финала НБА
Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Дэнни Грин заявил, что он и его невеста начали получать сообщения с угрозой убийства после его промаха из-за трехочковой линии в решающей атаке пятого матча серии финала НБА с «Майами Хит» (108:111, 3-2).
«Я просто блокирую, игнорирую всё это. Мне пришло столько сообщений, что я не мог даже стереть их все. Я их не читаю. Я знаю, что у моей невесты не так много подписчиков, как у меня, но она тоже получала угрозы. Я действительно не обращаю на это внимания и не слишком забочусь об этом. Я не расстроен и не волнуюсь. Возможно, мне следовало бы быть куда большим параноиком, но обычно я считаю, что нахожусь в безопасности», — приводит слова Грина Basket USA.
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