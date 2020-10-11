Эксперт: Леброн набирает 40 очков, Дэвис — 28, а «Лейкерс» все равно проигрывают

Ведущий ESPN Стивен Эй Смит поделился мнением о финальной серии плей0офф НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит».



«Думаю, большое давление оказывается из-за состояния здоровья ÿтони Дэвиса. В связи с тем, что состояние Дэвиса кажется сомнительным, им необходимо заканчивать серию в шестой игре, потому что нельзя полагаться на Дэвиса. Нельзя полагаться на здоровье Леброна. Нельзя полагаться на то, что слелает Леброн, поскольку „Майами“ уде показал, что этого недостаточно.



Для „Лейкерс“ был тяжёлый вечер. Леброн забил 40 очков, Дэвис набрал 28, а команда всё равно проиграла. Шестая игра внезапно стала невероятно важной», — приводит слова Стивена Эй Смита Fadeaway World.

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 5-й матч финальной серии плей-офф НБА сезона-2019/2020 между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». Победу в матче одержали номинальные гости паркета, игроки «Хит», — 111:108 (2-3). Следующий матч между «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится 12 октября. Начало – в 2:30 мск.