Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» завершить серию с «Майами» и стать чемпионами НБА

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 6-й матч финальной серии плей-офф НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит», победу в котором одержали номинальные гости паркета игроки «Лейкерс» – 106:93. Таким образом, «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл серию 4-2 и стал чемпионом НБА сезона-2019/2020.
Самый значительный вклад в победу «Лейкерс» внёс 35-летний американский лёгкий форвард Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 28 очков, 14 подборов и 10 передач.
Лучшую результативность в составе «Майами» продемонстрировал центровой Бэм Адебайо, на счету которого дабл-дабл – 25 очков, 10 подборов и 5 передач.
Ещё один дабл-дабл оформил центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис – 19 очков, 15 подборов и 3 передачи.
Таким образом, «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл НБА впервые с сезона-2009/2010, когда в финале был обыгран «Орландо Мэджик» со счётом 4-1. Благодаря этой победе калифорнийский клуб сравнялся с рекордсменом – «Бостон Селтикс», теперь у обоих по 17 титулов.
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