Леброн Джеймс — MVP финальной серии НБА

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс признан самым ценным игроком финальной серии НБА, в которой его команда одержала победу над «Майами Хит» (4-2).
В шестом матче серии, который стал решающим, Леброн сделал трипл-дабл: он набрал 28 очков, сделал 14 подборов и 10 передач. Его средние показатели составили 29,8 очка, 11,8 подбора и 8,5 передачи.
Все 11 журналистов, принимавших участие в голосовании, назвали лучшим Джеймса. Это уже четвёртый титутл в его карьере, ранее Леброн становился чемпионом лиги в составе «Майами Хит» (дважды) и «Кливленд Кавальерс».
В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 6-й матч финальной серии плей-офф НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит», победу в котором одержали номинальные гости паркета игроки «Лейкерс» – 106:93.
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