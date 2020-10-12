Леброн повторил уникальное достижение Майкла Джордана

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, в четвёртый раз в карьере ставший чемпионом НБА, повторил достижение легенды «Чикаго Буллз» Майкла Джордана.

Джеймс, признанный MVP финальной серии, стал вторым после Джордана игроком в истории лиги, который четыре и более раз становился самым ценным игроком и регулярного чемпионата, и финальной серии.

В шестом матче серии, который стал решающим, Леброн сделал трипл-дабл: он набрал 28 очков, сделал 14 подборов и 10 передач. Его средние показатели составили 29,8 очка, 11,8 подбора и 8,5 передачи. Ранее Леброн становился чемпионом лиги в составе «Майами Хит» (дважды) и «Кливленд Кавальерс».

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 6-й матч финальной серии плей-офф НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит», победу в котором одержали номинальные гости паркета игроки «Лейкерс» – 106:93.