Леброн — первый игрок, становившийся MVP финала в составе трёх команд
Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал первым в истории лиги игроком, который становился MVP финальной серии в составе трёх команд. Ранее он становился чемпионом и самым ценным игроком серии в составе «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс».
В решающем, шестом матче серии с «Майами» (4-2) Джеймс сделал трипл-дабл: 28 очков, 14 подборов и 10 передач.
В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» прошёл 6-й матч финальной серии плей-офф НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит», победу в котором одержали номинальные гости паркета игроки «Лейкерс» – 106:93. Все 11 журналистов, принимавших участие в голосовании, назвали Джеймса лучшим игроком серии.
Леброн Джеймс: проявите ко мне чёртово уважение
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