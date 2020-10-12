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Леброн Джеймс высказался об Энтони Дэвисе после завоевания титула чемпиона НБА

Леброн Джеймс высказался об Энтони Дэвисе после завоевания титула чемпиона НБА
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался об одноклубнике Энтони Дэвисе после победы в серии финала НБА с «Майами Хит» (106:93, 4-2).

«Я говорил это прессе ранее. У нас нет эго. Мы хотим видеть лучшее в исполнении друг друга каждый день как на паркете, так и вне его. Я знаю, что значит провести семь лет с ощущением, когда вы не можете преодолеть гору. Я семь лет отыграл в „Кливленд Кавальерс“ на первом этапе карьеры. Чувствовал, что не могу преодолеть гору. Чувствовал, что мне нужна помощь. Чувствовал, что мне нужен кто-то, чтобы подтолкнуть меня. И именно тогда я смог поехать в „Майами Хит“, и меня подтолкнули Дуэйн Уэйд и Крис Бош. Мы подтолкнули Энтони Дэвиса, дали ему понять, насколько он хорош, просто заставив его лучше играть в баскетбол. Он смог стать частью чего-то особенного, вот в чём вся суть. Помощь Дэвису в завоевании титула так много значит для меня. Тот факт, что он мне доверяет, значит ещё больше», — приводит слова Джеймса ESPN.

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