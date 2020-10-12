Энтони Дэвис: я знаю, что Коби Брайант смотрит на нас и гордится

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис после победы в серии финала НБА с «Майами Хит» (106:93, 4-2) отдал должное погибшей в начале года легенде клуба Коби Брайанту.

«После трагедии всё, что мы хотели сделать, — выиграть титул для Коби Брайанта. Мы не подвели его. Было бы здорово сделать это в прошлой игре в майках в честь него, но поражение заставило нас выступить ещё более агрессивно, даже более мощно, чем обычно, на обоих концах площадки. Нужно было закрыть серию сегодня вечером. Я знаю, что Коби смотрит на нас свысока и гордится нами. Я знаю, что Ванесса Брайант тоже гордится нами, вся организация гордится нами. Эта победа очень много значит для нас», — приводит слова Дэвиса Yahoo Sports.