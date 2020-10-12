Мэджик Джонсон: миссия выполнена, Король Джеймс!

Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон опубликовал в «твиттере» пост, в котором поздравил лёгкого форварда калифорнийской команды Леброна Джеймса с завоеванием титула чемпиона НБА.

«Леброн Джеймс обещал, что выведет „Лейкерс“ в финал НБА и принесёт фанатам по всему миру чемпионский титул. Миссия выполнена, Король Джеймс!», — написал Джонсон.

В решающем, шестом матче серии с «Майами» (4-2), Джеймс сделал трипл-дабл: 28 очков, 14 подборов и 10 передач.

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 6-й матч финальной серии плей-офф НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит», победу в котором одержали номинальные гости паркета игроки «Лейкерс» – 106:93. Все 11 журналистов, принимавших участие в голосовании, назвали лучшим игроком серии Джеймса.