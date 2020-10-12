Джимми Батлер отреагировал на поражение в финале НБА

Атакующий защитник «Майами Хит» Джимми Батлер поделился мнением после поражения в шестом матче финала НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс (93:106, 2-4).

«Это сложно, потому что для нас попадание в финал было особенным. Нам очень нравится играть друг с другом, нам очень нравится быть вместе. Я просто ценю это и благодарен за то, что у меня была возможность сделать это. Очевидно, проигрывать не любит никто. Но я думаю, что мы сражались весь год. Были взлёты и падения, мы оставались сплочёнными. Я думаю, в этом всё дело. Я не знаю, как будет выглядеть следующий год, что он принесет, но я очень благодарен. Благодарен и счастлив, что поиграл с этими парнями.

Мы движемся в правильном направлении. Мы собираемся извлечь из этого урок. Мы исправимся. Мы вернёмся. Вот что мы все говорим в раздевалке. У нас есть парни, которые уже хотят вернуться в спортзал и заняться этим делом. Вот что мы здесь делаем. Как я уже сказал, было приятно играть с этими ребятами. Мы определённо движемся в правильном направлении", — приводит слова Батлера ASAP Sports.