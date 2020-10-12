Энтони Дэвис высказался о Леброне Джеймсе после победы в финале НБА

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис отметил вклад одноклубника Леброна Джеймса в победу над «Майами Хит» (4-2) в серии финала НБА.

«Мои отношения с Леброном? Уважение. Настоящая дружба. Это нереально. Я всегда бываю в его доме. Он всегда гостит у меня дома. Это происходило в течение всего сезона. Никакой зависти. Никто не завидует друг другу. У нас нет личных интересов. Мы просто двое парней, которые хотят побеждать. Мы смогли сделать это сегодня вечером.



У нас отличная команда, которая доверяет друг другу. Когда в команде есть парень, который девять раз выходил в финал НБА за последние 10 лет, трудно ему не поверить. Трудно не поверить, что он туда не доберётся снова. Когда меня обменяли, Леброн просто верил, что у нас есть шанс выиграть титул. И он заставляет вас верить в успех своим лидерством, своей игрой. Когда мы проигрываем, он сплачивает нас вместе. Он всегда что-то говорит, будь то текстовое сообщение в чате или речь на групповой тренировке. Что бы это ни было, он всегда подбадривает нас.

Леброн — лидер, который может выдерживать критику, который может терпеть, когда окружающие нападают на него. Многие люди не могут этого сделать. Все мы можем сказать ему, когда он напортачил. От первого до 15 игрока по важности в ротации. Он принимает критику и больше этого не делает. Мы оба умеем соревноваться на высоком уровне. Наша команда способна соревноваться на высоком уровне. Мы доверяли системе Фрэнка Вогеля. вогель доверял своим игрокам. Когда у вас такая командная химия, более чем вероятно, что вы успешно сделаете свою работу", — цитирует Дэвиса ASAP Sports.