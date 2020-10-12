Роб Пелинка: Коби дал мне два-три года на возвращение титула «Лейкерс». Чувак был прав

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка вспомнил о легенде клуба Коби Брайанте, который перед гибелью вдохновил привести команду к титулу чемпиона НБА.
«Бывали случаи, когда посреди ночи я слышал голос Коби: «Держись курса. Заверши миссию». Коби Брайант — друг, который изменил мою жизнь и помог мне понять, что такое величие и что такое самоотверженность. Нет возможности разделить этот момент с ним прямо сейчас, но я знаю, что он и Джанна смотрят с небес. Я знаю, что он гордится. Друг, я знаю, что это так. Помню, когда я устроился на пост генерального менеджера, он сказал: «Эй, я знаю, что ты делал для меня 20 лет». Он сказал: «Я даю тебе два-три года, ты исправишь ситуацию. Ты вернёшь «Лейкерс» на первое место».
Коби, думаю, ты был прав, чувак. Ты придал мне силы сделать это. Наследие Коби и Джанны будет жить вечно. Оно положительно повлияет на жизнь людей во всём мире, а этот титул франшизы в 2020 году отчасти призван развить это наследие и почтить их память. Для нашей организации не может быть более особенного момента, чем выиграть титул для них», — приводит слова Пелинки ASAP Sports.
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