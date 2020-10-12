Леброн: есть сомнения в моих достижениях, ещё сравнивают меня с легендами. Это подпитывает

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о победе в финале плей-офф НБА над «Майами Хит» (4-2) и завоевании четвёртого титула за карьеру.

«Я думаю, что лично меня подпитывает мысль, что мне ещё есть что доказать. Это подпитывало меня последние полтора года после травмы. Это подпитывало меня, потому что независимо от того, что я делал в своей карьере до этого момента, всё ещё есть небольшие сомнения в моих достижениях, продолжаются сравнения меня с той или иной исторической легендой — сделал ли он то, сделал ли он это. Я говорю себе — почему бы ещё не доказать что-то критикам? Я думаю, это подпитывает меня. Первое, о чем начал думать после титула, — это то, сколько работы проделал в течение года. Скольким пожертвовал, сколько посвятил игре и своему делу. Для меня это всегда было самым приятным, помимо того, что я видел своих товарищей по команде столь счастливыми», — приводит слова Джеймса ASAP Sports.