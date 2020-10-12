Энтони Дэвис отреагировал на завоевание титула чемпиона НБА

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис поделился эмоциями после победы в финале плей-офф НБА над «Майами Хит» (4-2).
«Статус чемпиона — это всего лишь часть твоего наследия. Не все могут так сказать. Я хотел сделать выиграть титул в „Нью-Орлеан Пеликанс“. Я был там семь лет. Каждый раз, когда вы ступаете на площадку, вам хочется побороться за чемпионство. Подобрался близко, вышел во второй раунд. Мы думали, что у нас был шанс на титул до того, как ДеМаркус Казинс острадал от травмы. Честно говоря, титул просто сделает вас мишенью.
Соперники придут за нами в следующем году, особенно если вы один из лучших игроков НБА. Ребята хотят свергнуть действующего чемпиона. Следующие четыре или пять лет нужно становиться всё лучше и лучше. Я должен продолжать улучшать свою игру, и, надеюсь, у меня снова появится это чувство чемпионства", — приводит слова Дэвиса ASAP Sports.
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