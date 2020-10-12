Уэйд и Кроуфорд назвали игрока, сделавшего разницу в финале НБА. Это не Леброн и Дэвис

Бывшие игроки НБА Дуэйн Уэйд и Джамал Кроуфорд отметили вклад разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Рэджона Рондо в победу над «Майами Хит» (106:93, 4-2) в серии финала плей-офф НБА.

«Лейкерс» ссыграли так, как все думали. Это было чистое доминирование. Рэджон Рондо сделал разницу в этой серии. Мои поздравления Леброну Джеймсу. Его наследие всё ещё пишется. Поздравляю нашего товарища из Чикаго Энтони Дэвиса с его первым титулом», — написал Уэйд на своей странице в «Твиттере».

«Агрессивность Рондо позволила «Лейкерс» расслабиться и чувствовать себя комфортно в серии», — отметил в своей социальной сети Кроуфорд.

«Лейкерс» стали чемпионом НБА 17-й раз в истории франшизы, сравнявшись по этому показателю с «Бостон Селтикс».