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Уэйд и Кроуфорд назвали игрока, сделавшего разницу в финале НБА. Это не Леброн и Дэвис

Уэйд и Кроуфорд назвали игрока, сделавшего разницу в финале НБА. Это не Леброн и Дэвис
Баскетбол / НБА 0

Бывшие игроки НБА Дуэйн Уэйд и Джамал Кроуфорд отметили вклад разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Рэджона Рондо в победу над «Майами Хит» (106:93, 4-2) в серии финала плей-офф НБА.

«Лейкерс» ссыграли так, как все думали. Это было чистое доминирование. Рэджон Рондо сделал разницу в этой серии. Мои поздравления Леброну Джеймсу. Его наследие всё ещё пишется. Поздравляю нашего товарища из Чикаго Энтони Дэвиса с его первым титулом», — написал Уэйд на своей странице в «Твиттере».

«Агрессивность Рондо позволила «Лейкерс» расслабиться и чувствовать себя комфортно в серии», — отметил в своей социальной сети Кроуфорд.

«Лейкерс» стали чемпионом НБА 17-й раз в истории франшизы, сравнявшись по этому показателю с «Бостон Селтикс».

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