Фрэнк Вогель: не только Леброну Джеймсу, но и Энтони Дэвису суждено было стать чемпионом
Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель отметил вклад, который внёсли Энтони Дэвис, Рэджон Рондо, Дэнни Грин и Джавэйл Макги в победу команды в финальной серии плей-офф НБА с «Майами Хит» (4-2).
«Всегда верил в нашу психологическую стойкость и в наш опыт. Вы знаете, не только Леброну, я считаю, суждено было стать чемпионом, но и Энтони Дэвису. Именно их совместный дуэт привёл нас к этому моменту, к титулу.
Не только они внесли свой вклад. Рондо, Дэнни Грин, Джавэйл Макги… Мы верили в нашу команду. Когда мы попали в«пузырь», речь шла о том, чтобы сосредоточиться на работе, двигаться шаг за шагом, день за днём. И думаю, что победа над «Портлендом» дала нам огромный прирост уверенности», — приводит слова Вогеля ASAP Sports.
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