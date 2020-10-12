Энтони Дэвис ушёл от ответа, где продолжит карьеру после выхода на рынок свободных агентов

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис не стал давать конкретный ответ на вопрос, где продолжит карьеру после сезона-2019/2020, когда истекает его контракт с клубом.

«Понятия не имею. Я не знаю, что будет дальше. Я провёл замечательный сезон в «Лейкерс». Это было весело и изумительно. В ближайшие пару месяцев решим, что будет дальше. Сейчас у меня нет стопроцентной уверенности», — приводит слова Дэвиса ASAP Sports.

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 6-й матч финальной серии плей-офф НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит», победу в котором одержали номинальные гости паркета игроки «Лейкерс» – 106:93. Таким образом, «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл серию 4-2 и стал чемпионом НБА сезона-2019/2020.

Таким образом, «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл НБА впервые с сезона-2009/2010, когда в финале был обыгран «Орландо Мэджик» со счётом 4-1. Благодаря этой победе калифорнийский клуб сравнялся с рекордсменом – «Бостон Селтикс», теперь у обоих по 17 титулов.