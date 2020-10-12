Ванесса Брайант отреагировала на чемпионство «Лейкерс»

Ванесса Брайант, вдова легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, поздравила клуб и его генерального менеджера Роба Пелинку с чемпионским титулом.

«Поздравляю, Дядя Пи. Поздравляю, «Лейкерс». Коби был прав. «Держитесь курса, абстрагируйтесь от окружающей шумихи». Жаль, что Коби и Джиджи этого не видят», – приводит слова Ванессы Брайант твиттер-аккаунт Clutch Points.



Брайант — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Коби погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери на борту находились ещё семь пассажиров. Все они погибли. 23 августа Коби исполнилось бы 42 года.